Varias personas con quemaduras tras incendio en una cuartería en San Esteban, Olancho

Tegucigalpa – Varias personas resultaron con quemaduras la tarde de este viernes luego que tomará fuego una cuartería en San Esteban, Olancho.

– Las personas quemadas serían enviadas a la capital para recibir tratamiento médico.

Hasta el momento se desconoce qué originó el siniestro que redujo a cenizas la cuartería.

Los vecinos del lugar se encuentran preocupados porque cerca del incendio hay un camión cisterna con gas y tienen miedo a que también tome fuego.

Las personas que presentan quemaduras están siendo trasladadas hacia el hospital San Francisco en Juticalpa.

Los miembros del Cuerpo de Bomberos se trasladaron a la zona para poder controlar el siniestro. IR