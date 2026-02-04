Varias maquilas extranjeras negocian establecer operaciones en Honduras, anuncia la CCIC

Tegucigalpa – Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), informó hoy que varias maquilas extranjeras negocian establecer operaciones en el norte de Honduras.

Lo anterior es un signo positivo para la economía nacional y también fuente de empleo para miles de personas, razonó.

No detalló los nombres de las empresas, ya que se está en procesos de negociación y eso requiere secretividad, pero se trata de varias empresas que quieren establecer operaciones en el norte de Honduras.

“Por la secretividad del proceso no se pueden revelar los nombres, pero hay negociaciones con nuevas maquilas e industrias que tienen la intención de ingresar al país”, enfatizó.

En ese sentido, externó que desde la empresa privada se prevé un mejor clima de inversión para 2026.

Destacó la seguridad jurídica y de estabilidad que se está transmitiendo a los inversionistas desde el Poder Ejecutivo y Legislativo.

Resumió que el ingreso de nuevas empresas y la ampliación de las que ya operan en el país se traduce en fuentes formales de empleo para los hondureños. (RO)