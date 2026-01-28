Varias familias son trasladadas a albergues en la zona norte

Tegucigalpa – Las fuertes lluvias que azotan la zona norte del país han provocado inundaciones en varias comunidades, dejando a numerosas familias damnificadas y con pérdidas materiales. La ciudad de El Progreso es la más afectada, aunque también ciertas zonas de San Pedro Sula reportan daños.

– Viviendas, calles y accesos principales resultan afectados por el desbordamiento de ríos y quebradas.

– En El Progreso se atienden varias emergencias por el temporal.

Autoridades locales y cuerpos de emergencia realizan evaluaciones para determinar la magnitud de los daños y coordinar la atención inmediata a los afectados.

En ese sentido, varias familias han sido trasladadas a albergues temporales mientras se garantiza su seguridad.

Vecinos y voluntarios se han sumado a las labores de apoyo, ayudando a trasladar enseres y alimentos, mientras las autoridades instan a la población a extremar precauciones ante posibles crecidas adicionales y nuevas precipitaciones.

Las autoridades de Copeco han emitido una alerta amarilla en cuatro departamentos ante las constantes lluvias.

Asimismo, las autoridades de Educación han suspendido las clases ante el mal clima.

El ingreso y desplazamiento de un frente frío deja lluvias copiosas en el litoral Atlántico y la zona norte del país, por lo que el llamado es a la prudencia de la población para evitar pérdidas de vidas humanas. IR