Varias familias afectadas tras últimas lluvias en Roatán

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – Varias familias resultaron afectadas por las últimas lluvias en el departamento insular de Roatán.

En las últimas horas se reportan nueve familias con afectaciones graves a causa de las lluvias y los vientos rachados.

Las afectaciones van desde destrucción de techos, grietas en las paredes e inundaciones.

Para este sábado, el pronóstico del clima es cielo nublado con lluvias y lloviznas débiles para las regiones del norte, noroccidente y oriente de Honduras.

Estas condiciones climáticas son generadas por vientos del noreste y este transporta humedad desde el mar Caribe hacia el país.

Días antes el país afrontó una masa de aire frío que también dejó lluvias con mayores afectaciones en la zona norte e insular. (RO)

