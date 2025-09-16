Decenas de familias afectadas por lluvias en la capital

Tegucigalpa- Decenas de familias resultaron afectadas con las lluvias que han caído en los últimos días en la capital hondureña.

Según se informó varias familias que residen en las riberas del río Guacerique ante la crecida de su caudal perdieron sus enseres tras filtrarse el agua en sus viviendas.

Los afectados pidieron ayuda a las autoridades municipales.

Los miembros del Cuerpo de Bomberos han hecho llamados para que la población que vive en zonas vulnerables tome las medidas preventivas ante la temporada lluviosa.

La saturación del suelo ante las fuertes lluvias ya es notorio en la capital, por lo que las autoridades municipales emitieron una alerta verde.

Las lluvias han provocado incremento de ríos, quebradas, caída de muros, árboles y viviendas afectadas.

La capital hondureña cuenta con más de 600 colonias que se encuentran en zonas vulnerables. IR