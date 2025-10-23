spot_imgspot_img
Varias comunidades incomunicadas se reportan en San Buenaventura, FM

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa- Incomunicados se encuentran pobladores de varias comunidades en San Buenaventura, Francisco Morazán.

Piden ayuda de las autoridades correspondientes.

Las fuertes lluvias han provocado el desbordamiento del río y con ello ha sobrepasado el vado que conecta a varias comunidades de la zona.

Los pobladores de la zona señalaron que desde hace varios meses solicitaron apoyo a las autoridades gubernamentales ya que las lluvias en el mes de mayo, también provocaron que el río se desbordará y los dejará incomunicados.

La temporada lluviosa deja suelos saturados, deslizamientos, desbordamiento de ríos y quebradas por lo que las autoridades piden precaución a la población.

Para este jueves las lluvias continuarán, según los pronósticos del clima. IR

