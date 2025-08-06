Varias comunidades incomunicadas por crecida de ríos en Catacamas, Olancho

Tegucigalpa– Las lluvias que se registran en varias zonas del territorio nacional, han provocado que varias comunidades se queden sin acceso ante la crecida de los ríos en Catacamas, Olancho.

Los miembros del Cuerpo de Bomberos, mantienen el monitoreo por la crecida de los ríos en diversos sectores de Olancho.

De acuerdo con la información, en Catacamas, varias comunidades se han quedado sin accesos.

Los socorristas indicaron que las lluvias en ese departamento no han cesado por lo que los caudales de los ríos.

El llamado es a la población para que tome las medidas necesarias y salvaguardar sus vidas. IR