Varias calles inundadas en Tegucigalpa tras minutos de lluvia

Tegucigalpa – Usuarios de redes sociales reportaron varias calles anegadas en Tegucigalpa tras varios minutos de lluvia.

Los internautas reportaron calles anegadas en el bulevar Suyapa, en la colonia Alameda y Kennedy.

Cabe señalar, que aunque existe un pronóstico de lluvia en la capital solo fueron minutos de lluvia que se reportaron durante la tarde de este Viernes Santo.

No obstante, fueron suficientes para inundar varias calles. Lo anterior se debe también al mal uso de los desechos en la ciudad.

De acuerdo al pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) a través del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), se mantendrá la vaguada en superficie y la convergencia de viento y humedad del mar Caribe y del océano Pacífico, produciendo lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos, con tormentas eléctricas aisladas, sobre las regiones suroccidental, occidental, central y áreas del oriente del territorio nacional, detalló.

Asimismo, sobre el resto del país se esperan lluvias débiles y muy aisladas.

Pese a las lluvias las actividades turísticas y religiosas no se han cancelado. (RO)