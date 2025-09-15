Varias calles cerradas este 15 de septiembre por desfiles patrios en Honduras

Tegucigalpa– La Policía Nacional informó que este 15 de septiembre se han implementado cierres de calles y puntos de control vehicular en distintas ciudades del país, como parte de las medidas de seguridad en el marco de la conmemoración del 204 aniversario de Independencia Patria.

Calles cerradas en Tegucigalpa

En la capital hondureña se instalarán 42 puntos de control, principalmente en el bulevar Suyapa y las zonas cercanas al Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”.

Entre los sectores con acceso restringido destacan:

Puente La Isla.

Accesos al barrio Morazán.

Semáforos de la Antigua Penitenciaría y Alonso Suazo.

Puente Bailey.

Mirador del Birichiche.

Puentes Juan Ramón Molina y Estocolmo.

Ciudades de la zona sur

San Lorenzo, Valle: desde la rotonda Unicentro hasta el Parque Central.

Choluteca: desde el Monumento a la Madre hasta el centro de la ciudad.

Ciudades del norte y centro

San Pedro Sula: desde el Parque Central hasta el Estadio Morazán.

Comayagua: desde Banco Atlántida hasta la Plaza Central.

Santa Bárbara: desde la Despensa Familiar hasta el Parque Central.

Ciudades del oriente

Tocoa, Colón: desde Transporte Mirna hasta el Parque Central.

Juticalpa, Olancho: desde Mall Uniplaza hasta el centro de la ciudad.

Campamento, Olancho: desde Comercial Los Ángeles hasta el Parque Central.

Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) exhortaron a los ciudadanos a planificar con anticipación sus rutas, acatar las indicaciones de los agentes y colaborar en los distintos puntos de control para evitar congestionamientos y garantizar el desarrollo de las celebraciones patrias en un ambiente seguro y ordenado.LB