Varias aldeas incomunicadas tras ceder puente artesanal en Iriona, Colón

Tegucigalpa – Varias aldeas de la comunidad El Castillo en Iriona, Colón quedaron incomunicadas tras ceder un puente de madera tras la crecida del río Sico.

Según se informó, la fuerte lluvia que cae en la zona ha provocado el crecimiento de los niveles de los ríos en el Caribe de Honduras.

En ese sentido, el caudal del río Sico deja varias comunidades incomunicadas tras ceder el puente artesanal.

La población pidió a las autoridades apoyo ante la situación que se presenta en esa zona del país.

Las lluvias no cesan en la zona norte y atlántico del país producto del ingreso de un frente frío que dejará lluvias fuertes durante las próximas 48 horas.

Copeco decretó una Alerta Amarilla en seis departamentos ante la lluvia y las bajas temperaturas que afectarán el país. IR