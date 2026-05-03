Vandalizan plaza Taiwán en la capital hondureña

Tegucigalpa – Carla Napki, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Estudiantes Becarios en Taiwán, denunció que desconocidos vandalizaron la plaza Taiwán en la capital hondureña.

La madre de familia lamentó lo ocurrido y solicitó ayuda a los padres de familia para limpiar y recuperar el espacio.

Explicó que ese espacio simboliza la amistad entre dos naciones, por lo que el acto vandálico es un ataque a este mensaje de amistad.

La plaza fue inaugurada por Nasry Asfura cuando era alcalde de la capital hondureña, recordó.

Las labores de limpieza ya iniciaron, pero se requiere de aportes para restaurar la plaza, dijo Napki.

El gobierno de Honduras presidido en aquel entonces por Xiomara Castro decidió romper relaciones diplomáticas con Taiwán el 25 de marzo de 2023 tras 82 años de ser socios, para poder establecerlas con China.

Actualmente Honduras busca restablecer relaciones, pero mantiene también los lazos comerciales y diplomáticos con China. (RO)