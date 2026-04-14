«Vamos contigo, Pedro», dicen obispos de Honduras al Papa León XIV

Tegucigalpa – La Conferencia Episcopal de Honduras (CEH), mostró hoy su total apoyo al Papa León XIV en su segundo día de viaje apostólico a África.

Los obispos hondureños escribieron una carta en la que afirman una comunión plena y permanente con el sumo pontífice.

A continuación Proceso Digital reproduce lo escrito por la Conferencia Episcopal de Honduras.

Querido Papa León XIV:

Desde Honduras le decimos: «Vamos contigo» en el camino de la Paz y la Verdad.

El sábado estuvimos unidos al rezo del Santo Rosario en la Vigilia por la Paz y escuchamos con atención el mensaje que Su Santidad ha dirigido al mundo entero, «alzando la voz contra la guerra, promoviendo la paz, fomentando el diálogo y el multilateralismo con los Estados para buscar soluciones a los problemas»

Con toda razón nos ha recordado «que hay demasiada gente sufriendo hoy, demasiados inocentes han sido asesinados». El Sucesor de Pedro se ha levantado y ha dicho «que hay un camino mejor», como lo haría el Señor y como se espera que lo hagamos los que somos sus discípulos.

Nuestra comunión con Usted es plena y permanente, y brota de manera espontánea del corazón de los católicos en Honduras.

Sabemos que seguirá «proclamando en voz alta el mensaje del Evangelio», el mensaje de la paz, de la reconciliación, del perdón y de la esperanza. El mensaje de Cristo.

«Vamos contigo, Pedro», siguiendo sus palabras y su vida, Santo Padre, en la que nos enseña que el mundo ha sido salvado desde la debilidad de la Cruz, y que, la verdadera fuerza no radica en las armas destructivas, sino en el servicio a los hermanos, como Cristo hizo.

Como nos ha exhortado en el mensaje de la Jornada de la Paz de este año: ¡Abrámonos a la paz! Acojámosla y reconozcámosla, en vez de considerarla lejana e imposible.

En Tegucigalpa, a 14 de abril de 2026, segundo día de su viaje apostólico a África. (RO)