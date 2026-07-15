«¡Vamos Argentina, carajo!»: Milei celebra el 1-2 de Argentina ante Inglaterra

Buenos Aires – El presidente de Argentina, Javier Milei, celebró este miércoles el triunfo de Argentina por 2-1 ante Inglaterra y el pase a la final del Mundial 2026, que la albiceleste disputará con España el próximo domingo.

«¡Vamos Argentina, carajo!», publicó el jefe de Estado argentino en un breve mensaje en redes sociales.

«La Oficina del Presidente de la República Argentina informa que la Selección Argentina es finalista de la Copa Mundial de Fútbol 2026», publicó en su perfil de X el Gobierno del país suramericano para «oficializar» el triunfo de los dirigidos por Lionel Scaloni.

Miles de argentinos se volcaron en la noche de este miércoles a las calles en diversas ciudades del país para celebrar el triunfo de la albiceleste ante Inglaterra y expresar su ilusión por la final que se disputará el próximo domingo ante España. EFE