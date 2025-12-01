Vamos a seguir esperando lo que diga el CNE: Juan Diego Zelaya

Tegucigalpa – El candidato a la alcaldía por el Distrito Central por el Partido Nacional, Juan Diego Zelaya, dijo el primer corte oficial proporcionado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que pone al candidato nacionalista con una leve ventaja es algo importante para la tranquilidad del país, pero que seguirán esperando los resultados.

“Son resultados preliminares, hay que seguir esperando los demás datos que vengan en el futuro cercano y pendientes”, dijo al aclarar que “en ningún momento vamos a declararnos nada, solamente el CNE puede declarar ganadores”.

Zelaya agregó que el Partido Nacional está agradecido con el pueblo hondureño por la votación masiva registrada este 30 de noviembre.

Anunció que los nacionalistas seguirán esperando los cortes y “respetuosamente vamos a seguir esperando lo que diga el CNE”. VC