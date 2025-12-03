spot_img
Frase del día

“Vamos a respaldar y a reconocer los resultados que dé el Consejo Nacional Electoral emanados del 100 % de las actas de cierre originales”.

Por: Proceso Digital

Roosevelt Hernández • Jefe de las FFAA

