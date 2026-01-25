“Vamos a reducir el Estado”, promete Asfura y detalla nombres de cuatro ministros de su gabinete

Tegucigalpa – El presidente electo de Honduras, Nasry Asfura prometió que reducirá el Estado, al tiempo que adelantó los nombres de varios de sus funcionarios que lo acompañarán en el gabinete de gobierno.

– Promete leyes para castigar el asesinato de mujeres y empujar decretos para atender la mora quirúrgica y la dotación de medicinas en el sistema público.

– Descartó invitados internacionales para su toma de posesión.

Desglosó que rebajará entre 10 y 15 mil millones de lempiras el gasto en la administración gubernamental. “Vamos a reducir el Estado, no hay toma de posesión en el estadio, el país no está para que estemos gastando, tenemos que trabajar con austeridad, se hará una ceremonia sencilla y rápida en el Congreso y nos pondremos a trabajar porque el reloj ya empezó a correr”, afirmó.

Se reducirán algunas dependencias y se unirán otras, explicó con el afán de ser eficientes, y todos los ahorros irán a inversión en infraestructura y salud.

Asfura adelantó que Emilio Hernández Hércules lo acompañará en la Secretaría de Finanzas, Mireya Agüero en Cancillería, Luis Castro como secretario privado de la Presidencia, Juan Carlos García como ministro de la Presidencia, al tiempo que citó ya tiene identificados a los titulares de las otras carteras de gobierno.

Reconoció que los retos son grandes en seguridad, defensa, educación y Salud, en este último se trabajará en atender la mora quirúrgica y la dotación de medicinas en los hospitales. Se imprimirán 10 millones de libros para más de 1.2 millones de alumnos de primero a onceavo grado, así como guías para maestros, desglosó.

El presidente electo reveló que se declarará emergencia sanitaria para atender la red nacional pública.

Dijo que no cree en la transición, y subrayó que “lo que les puedo decir es que hay un antes y un después del 27 de enero para adelante porque es otra administración donde tenemos que rendir cuentas”.

Destacó sus recientes viajes a EEUU e Israel que le abrirán oportunidades a Honduras.

Finalmente, destacó el trabajo que hacen los migrantes hondureños y no dudó en anunciar que trabajará para atenderlos como se merecen. JS