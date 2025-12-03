Vamos a reconocer los resultados del CNE con el 100% de las actas originales: Roosevelt Hernández

Tegucigalpa – El jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, general Roosevelt Hernández enfatizó que “vamos a respaldar y reconocer los resultados que dé el Consejo Nacional Electoral emanados del 100 % de las actas de cierre originales”, luego de las elecciones generales del pasado domingo.

– “Fuimos parte de un gobierno y acompañamos sus políticas públicas e igualmente lo haremos con el gobierno que resulte electo. Nunca nos parcializamos a ningún lado”, aseveró.

– Señaló que jamás criticaría a la institución que le dio la oportunidad de forjar su carácter y de desenvolverse en la sociedad.

Alabó que las FFAA garantizaron las elecciones y que Honduras tendrá presidente constitucionalmente electo y desde el cuerpo armado se asegura la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.

En una amplia entrevista con radio América, destacó que el país desarrolló sus elecciones más observadas, y que bajo su gestión se garantizó que no existiera una reelección o un golpe de estado.

Citó la frase: “Lo que no te mata te fortalece” y acentuó que se siente agradecido pese a las condiciones complejas que les tocó enfrentar en el actual contexto. “Empezamos en la orilla del Jordan y vamos a llegar a la otra orilla, estamos tocando tierra, ya pronto estaremos entregando esta responsabilidad a otra generación, independientemente lo que puedan decir o criticar”, indicó.

El jefe castrense destacó el papel del cuerpo armada en las elecciones generales del pasado domingo. “Nos sentimos agradecidos con Dios, con cada hombre y mujer de las Fuerzas Armadas, cada soldado que realizó su trabajo con compromiso y respeto a los derechos humanos”, expresó.

Estamos cerrado –prosiguió– este ciclo democrático y a la par nuestra etapa profesional, de la promoción 27 que estamos a punto de salir de la institución, y que bueno que lo hacemos de esta manera garantizando estas elecciones con todos los miembros del Consejo Electoral.

Especificó que cesará en sus funciones el jueves 18 de diciembre, por lo que abogó para que antes de esa fecha el CNE tenga los resultados del presidente electo para los próximos cuatro años.

El general Hernández garantizó que las FFAA siempre serán leales a la Constitución y las leyes.

El general Roosevelt señaló que jamás criticaría a la institución que le dio la oportunidad de forjar su carácter y de desenvolverse en la sociedad.

Dice siempre fue imparcial

Sobre las críticas que ha recibido en el desempeño de su mandato en las FFAA, refirió que “estamos en una institución que siempre será criticada junto a su titular por algunas acciones que les parezcan, pero mantenemos esa actitud noble”.

Lamentó que muchos se prejuiciaran contra él y la institución verde olivo, pero –según sus valoraciones– defendió que siempre mantuvo una imparcialidad emanada de una junta de comandantes, “siempre tomamos decisiones consensuadas a la luz de la razón con los diferentes miembros”.

A los que lo señalaron de ser simpatizante del Partido Libre, pidió que se tomen el tiempo de conocerlo más de cerca para darse cuenta quién es en realidad.

Reflexionó que no tiene que perdonar a nadie y que tampoco se va resentido de la institución. “Lo importante es que logramos cuidar la democracia, independientemente de los prejuicios la institución siempre va a garantizar la paz, la democracia y estos momentos que son importantes al final de cada cuatrienio”, reforzó.

A la consulta sobre qué hará al pasar a la condición de disponibilidad en las FFAA, contestó que no tiene porque irse de Honduras, ya que siempre ha formado parte de las entrañas del pueblo. Dijo que se incorpora a la vida productiva de la nación como cualquier otro ciudadano común y corriente. JS