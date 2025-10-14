“Vamos a hacer un gran equipo con Gabriela”, pero las decisiones se deben consultar con la asamblea: Nelson Licona

Tegucigalpa – “Yo creo que con Gabriela (Castellanos) vamos a hacer un gran equipo”, señaló esta noche Nelson Licona, quien fue electo como coordinador del Comité Ejecutivo del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en sustitución de Juan Carlos Sikaffy.

“Yo mismo creo que debo aprovechar las potencialidad que ha desarrollado la abogada Gabriela Castellanos al máximo, lo único que hay que hacerlo en coordinación, consultarlo con nuestra asamblea”, señaló, pero enfatizó que las decisiones se deben consultar con la asamblea que es la máxima autoridad del CNA.

En ese contexto, externo que a partir de ahora las cosas serán mejores. Cabe señalar que Gabriela Castellanos mantiene su cargo como directora ejecutiva del CNA.

Esta noche se eligió al coordinador del Comité Ejecutivo, quien junto a la asamblea, dentro del organigrama del CNA, son la máxima autoridad.

En entrevista con TN5 Estelar Licona confesó que ni siquiera sabía que se haría la elección de este cargo.

Al ser consultado sobre si este es el inicio de un plan para destituir a Gabriela Castellanos, eludió brindar una respuesta directa y señaló que no estaba enterado de la elección y que debió actualizar algunos requisitos para poder ser nominado, lo que hizo sin mayor problema y pudo continuar con la asamblea.

Precisó que fue nominado por el representante de la Iglesia Católica en el CNA y contó con el apoyo de la mayoría de los votantes.

Resumió que asume este reto con mucha responsabilidad y apuntó que va a luchar contra la corrupción “como siempre” lo ha hecho.

“Lo que menos hay en mí es sectarismo o aptitudes aberrantes de cualquier, yo creo que la responsabilidad que tengo ante la sociedad civil es transmitir confianza y que hoy más que nunca el CNA va a defender los intereses del pueblo en la lucha contra la corrupción que no tiene color político”, enfatizó.

A renglón seguido, dijo que hará equipo con todo el personal del CNA.

Consultado nuevamente sobre el papel de Gabriela Castellanos dijo que el estatuto ya establece que las decisiones se deben consultar con el Comité Ejecutivo y con la asamblea.

“O de este coordinador, así debe ser, así lo establecen los estatutos, así lo establece el organigrama del CNA”, respondió .

Creo que las condiciones están dadas para hacer una excelente labor en el CNA, no creo tener o que vaya a tener algún problema con la abogada Gabriela Castellanos, “creo que más bien las cosas se irán dando en beneficio de la institución y el pueblo, la lucha anticorrupción prevalecerá”.

Finalmente, descartó cualquier versión de una presión desde el Gobierno para destituir a Gabriela Castellanos.

“No creo y descarto cualquier actitud de esa parte del Gobierno. Sencillamente lo que va ocurrir en el CNA es que habrá un buen equipo del CNA trabajando contra la corrupción”, zanjó. (RO)