Vamos a ganar para realizar las obras que necesita el pueblo: Nasralla en Puerto Cortés

Puerto Cortés – El presidenciable del Partido Liberal, Salvador Nasralla, visitó este fin de semana el municipio de Puerto Cortés para continuar con su campaña política, donde prometió ganar las elecciones generales para traer desarrollo a la población hondureña.

Estuvo acompañado de su esposa y diputada Iroshla Elvir, el candidato a alcalde Giancarlo Rodríguez y algunos aspirantes a congresista por el departamento de Cortés.

Nasralla caminó junto a los simpatizantes y dirigentes liberales de Puerto Cortés para recibir el respaldo y abrazar a los presentes.

Cada paso a su lado confirma que la esperanza ya camina por Honduras y juntos construiremos el país que merecemos, señaló el presidenciable liberal.

Nasralla destacó que Puerto Cortés tiene un potencial enorme y que, con decisiones acertadas y líderes comprometidos, se pude convertir en un motor de progreso para toda Honduras.

Enfatizó que de ganar las elecciones generales, desarrollará las obras que necesita la población para que tenga una mejor calidad de vida. AG