«Vamos a estar bien»: La promesa que sostiene al Presidente Asfura en sus primeros meses de gobierno.

Parte I: El punto de partida y la agenda de país.



Por Ana Paola Palada | Politóloga – Cofundadora de Centuria Consultora

El 27 de enero de 2026, Nasry Asfura asumió la presidencia de Honduras en condiciones que nadie envidiaría. Llegó a Casa Presidencial con el resultado más ajustado de una elección reciente, denuncias de fraude que tardaron casi un mes en resolverse y un país que, literalmente, seguía sin ponerse de acuerdo sobre quién había ganado. No era el mejor escenario para empezar a gobernar y, sin embargo, el tono de la nueva administración intentó marcar una diferencia desde el primer día.

El panorama que heredó era urgente: baja inversión extranjera, inseguridad estructural, relaciones exteriores deterioradas y proyectos de infraestructura parados en distintos puntos del territorio. El contexto internacional tampoco ayudó. La captura de Nicolás Maduro reorganizó el mapa político regional, los conflictos en Medio Oriente presionaban los precios de combustibles y la crisis de gobernanza en Europa reducía el apetito de cooperación internacional. Honduras necesitaba, con urgencia, volver a ser percibida como un aliado estratégico confiable.

En ese contexto, Asfura planteó desde su toma de posesión una agenda pragmática articulada en cuatro ejes: empleo, infraestructura, salud y educación. No como propuesta ideológica, sino como hoja de ruta de ejecución concreta. Y eso, en un país acostumbrado a gobiernos que gobernaron desde la confrontación política y no desde la gestión, representó en sí mismo un cambio de tono significativo.

En empleo, el Congreso aprobó en marzo la Ley de Empleo Parcial, permitiendo jornadas de entre 18 y 32 horas semanales con prestaciones laborales completas. Fue el primer instrumento legislativo concreto con impacto económico directo de la administración. En infraestructura, el gobierno reportó avances sobre más de 2,700 kilómetros proyectados en una primera etapa vial y aproximadamente 1,600 kilómetros de carreteras ya rehabilitadas. Aquí Asfura juega en terreno conocido: su capital político siempre estuvo ligado a la obra pública y al discurso del «hacer». La apuesta es trasladar al plano nacional el modelo que construyó su liderazgo desde la alcaldía capitalina. La pregunta que queda abierta es si esa lógica alcanza para gobernar un país entero con toda su complejidad institucional.

En salud, el presidente y su círculo cercano asumieron conducción directa del Ministerio, decisión de doble lectura: para unos refleja urgencia y control; para otros, evidencia improvisación y ausencia de cuadros técnicos. El gobierno reportó avances en abastecimiento de medicamentos y subsidios parciales, pero la mora quirúrgica sigue siendo crítica. En educación, se reportó un 94.62% de matrícula equivalente a 1.74 millones de estudiantes inscritos. Dato de estabilidad que no responde al verdadero desafío: calidad, deserción y acceso desigual en zonas vulnerables. Porque matricular no es necesariamente educar.

Parte II: Un gobierno que comunica movimiento, pero todavía no transmite estructura.



A pocos días de cumplir seis meses en el poder, los primeros meses de Asfura muestran un gobierno que claramente quiere diferenciarse del anterior en tono, estilo y relación con el sector privado. Hay una intención evidente de bajar la confrontación política y recuperar confianza económica. El problema es que hasta ahora la percepción de orden todavía no termina de consolidarse en resultados concretos para la mayoría de hondureños.

El país enfrenta hoy una crisis energética sostenida, muertes violentas que no ceden y una ruta de desarrollo económico que aún no termina de traducirse en un plan con alcance medible para los miles de emprendedores hondureños. Y en política, cuando las decisiones parecen improvisadas, el vacío lo termina llenando la especulación. Porque gobernar no es solo ejecutar. También es transmitir certeza. Honduras no puede darse el lujo de un gobierno que administre únicamente desde la intención. Necesita estructura, dirección técnica sostenida y una narrativa que le diga al país con claridad hacia dónde se dirige.

La comparación con Xiomara Castro es inevitable y, sobre todo, reveladora. Sus primeros meses estuvieron marcados por símbolos de alto voltaje: subsidios energéticos, liberación de presos de Guapinol, narrativa de refundación y una carga ideológica orientada a desmontar el legado del golpe de 2009. Asfura opera desde una lógica completamente distinta: menos confrontación discursiva, más operación. Menos refundación, más eficiencia. Menos narrativa ideológica, más pragmatismo administrativo. Dos maneras distintas de entender el poder, y ninguna de las dos exenta de costo político.

Pero en esa lógica también existe un riesgo real: administrar sin construir visión. Hasta ahora el gobierno comunica movimiento. Como sus recientes visitas en Europa al Primer Ministro de Alemania y al Presidente Zelenski. Lo que todavía no comunica con claridad es hacia dónde quiere llevar al país en el largo plazo. Y ahí está quizás el mayor reto de esta administración: transformar la imagen de buen administrador en la de un estadista capaz de proyectar futuro y movilizar voluntades alrededor de él.

Si Xiomara gobernó mirando constantemente al pasado, Asfura corre el riesgo de gobernar demasiado enfocado en el presente inmediato. Honduras necesita urgentemente un liderazgo que vuelva a hablar del mañana. Que entienda que la estabilidad no es el destino, sino apenas el punto de partida. Que la obra visible es necesaria, pero no suficiente para transformar. Y que «vamos a estar bien» es una promesa que exige, antes que nada, decirle al país con toda claridad hacia dónde exactamente vamos a llegar. Porque sin esa respuesta, la promesa se queda en intención. Y Honduras ya conoce muy bien el costo de gobernar solo desde ahí.