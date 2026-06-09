“Vamos a erradicar la extorsión en Honduras”, asegura director de la Policía

Tegucigalpa- El director general de la Policía Nacional de Honduras, Rigoberto Oseguera Mass, aseguró que la lucha contra la extorsión será una prioridad absoluta para las fuerzas de seguridad, al tiempo que anunció nuevas estrategias, reformas legales y una mayor articulación entre los operadores de justicia para combatir este delito que afecta a miles de hondureños.

“Tenemos que erradicar la extorsión. No puede seguir existiendo en nuestro país”, enfatizó el alto funcionario policial, quien calificó este fenómeno criminal como “un monstruo de mil cabezas” debido a la complejidad de sus estructuras y a la vulnerabilidad en la que coloca a las víctimas.

Según explicó, una de las mayores dificultades para enfrentar este delito radica en que las víctimas desconocen quién está detrás de las amenazas y exigencias económicas, lo que incrementa el riesgo y el temor. No obstante, afirmó que la responsabilidad de las autoridades es garantizar la seguridad de los ciudadanos y perseguir a quienes integran estas redes criminales.

“Vamos a perseguir a los extorsionadores donde se escondan. Identificaremos a todas las personas vinculadas a estas estructuras y actuaremos con toda la fuerza de la ley”, declaró.

Oseguera Mass señaló que las recientes reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal brindarán nuevas herramientas para fortalecer la persecución criminal. Además, destacó que se han conformado equipos especializados y que este miércoles se desarrollará una reunión de alto nivel en la que se tomarán decisiones estratégicas orientadas a desarticular de manera definitiva las organizaciones dedicadas a la extorsión.

El director policial también resaltó la importancia del trabajo conjunto con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico y otras instituciones del sistema de seguridad y justicia, con el propósito de ejecutar investigaciones más eficaces que permitan golpear directamente las estructuras criminales y sus economías ilícitas.

“Ya no podemos seguir con procesos que no impactan. Debemos desarraigar los sistemas criminales y las economías que los sostienen”, manifestó.

Asimismo, informó que Honduras cuenta con el respaldo de países aliados y que se fortalecerán las capacidades tecnológicas e investigativas de las fuerzas de seguridad para mejorar los resultados en la lucha contra el crimen organizado.

Entre los objetivos estratégicos planteados por la Policía Nacional figura la certificación internacional de la Agencia Nacional del Crimen, una meta que permitiría acceder a programas de capacitación especializada, cooperación internacional, tecnología avanzada y fortalecimiento logístico.

“Queremos contar con investigadores y analistas de inteligencia altamente capacitados, respaldados por una infraestructura moderna que nos permita responder de manera efectiva a las necesidades de la población”, concluyó.

Las autoridades consideran que la eliminación de la extorsión es fundamental para garantizar la seguridad ciudadana, fortalecer la confianza en las instituciones y crear las condiciones necesarias para el desarrollo económico y social del país.LB