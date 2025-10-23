“Vamos a cerrar un año muy negativo en materia de trabajo”: German Leitzelar Hernández

Tegucigalpa- Cientos de empleos se han perdido durante el presente año, por lo que “vamos a cerrar un año muy negativo en materia de trabajo”, lamentó el abogado laboralista, German Leitzelar Hernández.

Detalló que hace apenas cuatro días, una maquila anunció que cerrarán operaciones por lo que al menos tres mil 500 empleos se perderán.

Agregó que solo este año se han perdido 60 mil plazas en el sector maquila.

“Fácilmente se podría decir que unos 100 mil empleos se perdieron en el presente año, habría que ver cuántos empleos se generaron también”, indicó.

Dijo que cuando se hace un análisis global se queda en cifras negativas porque no se está atacando ese flagelo de generar fuentes de empleo por la falta de inversión.

Recomendó al gobierno instalar una mesa crítica de materia empleo y productividad.

“No se puede generar empleo si no hay inversión, seguridad jurídica para fortalecer la economía”, apuntó. IR