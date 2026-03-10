Valverde reivindica a los trabajadores del Real Madrid en plena plaga de lesiones

Madrid.- El uruguayo Fede Valverde reivindicó al personal médico, de recuperadores y fisioterapéutas del Real Madrid, en un momento con siete lesionados para medirse al Manchester City, y, a diferencia de sus compañeros Kylian Mbappé y Jude Bellingham, que buscaron en París y Londres más información sobre sus lesiones, aseguró que en su caso no saldría de la ciudad deportiva de Valdebebas.

«Hablo por mí, en lo personal, acá lo tengo todo. El Real Madrid es el mejor club del mundo y tiene a las mejores personas. Siempre estaría dispuesto a mejorar acá porque confío mucho en los trabajadores del Real Madrid», aseguró en rueda de prensa cuando fue preguntado si en su caso se marcharía a Uruguay a buscar una segunda opinión de una lesión.

Valverde reconoció que dentro del Real Madrid tiene a su persona de más confianza y nunca busca fuera del club ningún consejo.

«Tengo a mi mano derecha en el club, con un fisio en el que confío y dejo todas las opciones en lo que él piensa. Por eso, mi cabeza siempre está tranquila y pienso únicamente en el City. Lo de fuera no nos va a involucrar en nada que no sea en dar lo mejor cada uno buscando una gran noche», manifestó. EFE/ir