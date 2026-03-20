Valor de libra de queso seco aumentó 20 lempiras en las últimas semanas

Tegucigalpa – El valor de la libra de queso seco aumentó 20 lempiras en las últimas semanas, informó el comerciante Alesandro Rosales quien ofrece sus productos en el mercado El Rápido en la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras.

En términos generales los productos lácteos muestran un alza hoy de entre dos y tres lempiras.

La libra de cuajada pasó hoy de costar 45 lempiras a costar 48 lempiras, indicó el comerciante.

En ese orden, la libra de queso crema incrementó su valor en dos lempiras y ahora se cotiza en 50 lempiras.´

La libra de queso seco es la que más variaciones ha sufrido ya que en las últimas semanas ha aumentado 20 lempiras, pasó de costar 90 a 110 lempiras, refirió.

La libra de requesón aumentó cinco lempiras y de 45 pasó a cotizarse por 50 lempiras.

Precisos similares se manejan en los mercados y ferias de la capital, donde los comerciantes dicen que han absorbido los altos costos de producción, pero advierten que los productos lácteos seguirán con tendencia al alza a causa del verano. (RO)