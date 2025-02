Valle: “Sos defensor de narcos”; Torres: “Cuántos diputados liberales o alcaldes son narcos?

Tegucigalpa – Un agrio debate se produjo entre la diputada Beatriz Valle y el vicecanciller Gerardo Torres. Ambos se acusan de proteger y estar rodeados de narcotraficantes.

Todo comenzó con un reporteo de Torres en el que Valle reconoce –mayo de 2016– el liderazgo de Carlos Zelaya y a quien le dedica una sentidas palabras como mérito a su capacidad política.

Ante esa mención la ahora diputada liberal y quien también busca la reelección, respondió: “Eso no es una negación, Gerardo. El video ahí está y es completamente condenable. Dejá de defender lo indefendible”.

Valle se refiere al narcovideo en el que aparece Carlos Zelaya el cuñado de la presidenta Xiomara Castro, con capos de la droga en una reunión acordando la entrega de millonarios aportes para campaña electoral de Libre en noviembre de 2013.

El vicecanciller le responde a Valle: “El video es de 2013 y tu post fue en 2016… vos sos la que te pasaste al lado de los indefendibles”.

Siguiendo con la retahíla de respuestas, la congresista Valle afirma: “Vos sos defensor de narcos, yo no sé nada de eso, excepto ese video que llena de vergüenza a quienes no defendemos lo indefendible. Aunado a la denuncia del tratado de extradición con USA. No queda nada más que decir que ustedes le cumplen a los narcos ¿Y Adán Funes? ¿Ahora es tu amiguis?”.

Ya con el debate a través de posteos en X, Torres le contesta: “Quién es el Presidente de tu Partido? No está tu Candidato a la Presidencia Jorge Cálix rodeado en toda su familia de Narcos? Cuántos diputados liberales o alcaldes son Narcos o financiados por ellos? me mencionas a uno a mí… pero vos estás rodeada querida Bea”.

Finalmente, Valle remata con tono irónico: “Yo no defiendo narcos. Que se los lleven a todos. Uuuups ya no se puede…por culpa de ustedes”. JS