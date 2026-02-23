Valeria Alvarado recibió tres disparos y fue asesinada el mismo día que la privaron de su libertad

San Pedro Sula – Familiares de la joven Valeria Alvarado recibieron su cuerpo en Medicina Forense de San Pedro Sula, donde se confirmó que presentaba tres impactos de bala; de acuerdo con las primeras investigaciones, se presume que le quitaron la vida el mismo día que la privaron de su libertad.

El cuerpo ya fue trasladado hacia El Progreso, Yoro, donde será velado por sus seres queridos, en medio de consternación y dolor.

El cuerpo de la estudiante de medicina fue encontrado en medio de las cañeras ya en avanzado estado de descomposición.

El padre de la jovencita, Carlos Alvarado, un reconocido abogado de El Progreso, retiró el cuerpo de Valeria de la morgue sampedrana y visiblemente destruido por la muerte de su hija.

Su entorno describe a Valeria como una joven dedicada a sus estudios con aspiraciones de convertirse en médica.

Por la muerte de Valeria hay dos personas detenidas quienes cuentan con un rosario de delitos.