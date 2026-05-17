Valentina Maurel, logro inédito de Costa Rica en Cannes: Intentamos inventar una industria

Cannes (Francia) – La realizadora Valentina Maurel ha hecho historia como la primera cineasta de Costa Rica en entrar en la selección oficial del Festival de Cannes, un título que afronta reivindicando que hay una nueva generación de directores, casi toda de mujeres, que está intentando inventar «una industria que no existe».

«Me siento muy honrada y me siento con responsabilidad de hablar de mis colegas cineastas costarricenses, porque somos una nueva generación de cineastas que somos casi todas mujeres», explicó a EFE Maurel, que con su segundo largometraje, ‘Siempre Soy Tu Animal Materno’, llega a la sección ‘Una cierta mirada’ del festival.

«Siento que es importante mencionarlas -agregó-, porque si estoy aquí también es gracias a ellas y a lo que siento que estamos intentando construir allá a nivel de industria, de inventarnos una industria que no existe».

El enigmático título de su filme en Cannes remite a un verso de un poema de su madre, pero le salió casi espontáneamente durante una entrevista, al preguntarle un periodista en qué estaba trabajando.

«Después me puse a escribir y no me atreví a cambiar el título», confesó entre risas. La escritura del guion, en todo caso, se la tomó de forma muy libre y, además, coincidió con su propia experiencia de convertirse en madre.

‘Siempre Soy Tu Animal Materno’ es la historia de una joven llamada Elsa (Daniela Marín Navarro), algo perdida, que retorna a Costa Rica tras estudiar en Europa. Allí se encuentra con que su hermana pequeña, Amalia (Mariangel Villegas), está sola en la casa familiar, frecuentando compañías extrañas y cada vez más encerrada en creencias esotéricas.

Elsa trata de alertar a sus progenitores, pero el padre (Reinaldo Amién) está ocupado con sus conquistas amorosas y su madre, a la que interpreta la nominada al Óscar mexicana Marina de Tavira -una actriz a la que Maurel consideró inmediatamente perfecta para el papel, nada más que la conoció-, está absorta en la reedición de los poemas eróticos que escribió en su juventud.

Son vínculos algo disfuncionales en los que influye, dice la realizadora, una cierta idea personal de familia «posmoderna», porque ella misma tiene padres de una generación «que quiso romper con los esquemas de autoridad» y que son artistas.

«Los ideales que tenían eran los de aceptar la singularidad de las personas, aceptar la libertad de decisión de cada quién. Y eso está bien, pero a veces roza un poquito con la negligencia», razonó.

En cualquier caso, el mensaje que cree que deja la película es el de que «hay que aprender a soltar» y a «aceptar a los otros como son», que para ella es «la cosa más difícil de hacer en una familia».

De su propia biografía, Maurel (San José, 1988) toma igualmente el tema de la vuelta a casa, a Latinoamérica, tras haber pasado por Europa, ya que ella misma hizo ese camino (la cineasta tiene, además, la nacionalidad francesa por parte de padre).

«Crea un desfase interno que hace que tu lugar de origen de pronto se vuelve como un lugar periférico», expresó, además de avanzar que la biculturalidad es precisamente el corazón del próximo proyecto que ya prepara esta realizadora, que debutó detrás de la cámara con ‘Tengo sueños eléctricos’ (2022).

Respecto a la presencia del esoterismo en la película, para Maurel era también una forma de reflexionar, sin juzgar, sobre lo «condescendiente» que puede llegar a ser la visión europea, con su educación estrictamente racional, confrontada a «un país en el que la religión y lo místico forma parte de la vida cotidiana».

Los premios de la sección ‘Una cierta mirada,’ por los que compite ‘Siempre Soy Tu Animal Materno’, se anunciarán el próximo viernes, en vísperas de la clausura de la 79 edición del festival francés y la entrega de la Palma de Oro. JS