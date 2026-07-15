Vaguada y remanentes de onda tropical provocarán lluvias con actividad eléctrica en gran parte de Honduras

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), a través del pronosticador de turno Jorge Castellanos, informó que este día persisten los efectos de una vaguada en altura y los remanentes de una onda tropical, condiciones que mantendrán el cielo predominantemente nublado sobre la mayor parte del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan vientos racheados, lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, acompañados de actividad eléctrica, con los mayores acumulados de precipitación en las regiones oriental, occidental y norte del país.

En cuanto a las temperaturas, para la región oriental se pronostica una máxima de 28 °C y una mínima de 22 °C; en la región occidental, 30 °C de máxima y 16 °C de mínima; en la región insular, 29 °C y 26 °C; en la región sur, 37 °C y 25 °C; en la región central, 29 °C y 21 °C; y en la región norte, 32 °C de máxima y 23 °C de mínima. Para Tegucigalpa, la temperatura oscilará entre una máxima de 25 °C y una mínima de 19 °C.

COPECO también informó que la fase actual de la luna es luna nueva. El oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, condiciones favorables para las actividades marítimas.

Finalmente, se indicó que la salida del sol fue a las 5:28 de la mañana y la puesta será a las 6:21 de la tarde.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar las precauciones necesarias ante las condiciones lluviosas previstas.LB