Vaguada y onda tropical provocarán lluvias con tormentas eléctricas en gran parte del país

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó que este día las condiciones meteorológicas estarán influenciadas por una vaguada en altura y el desplazamiento de una onda tropical, sistemas que favorecerán un aumento de la nubosidad, viento racheado, lluvias y chubascos de débiles a moderados con actividad eléctrica sobre la mayor parte del territorio nacional.

De acuerdo con el pronosticador de turno, Mario Centeno, se esperan acumulados significativos de lluvia en sectores de las regiones oriental, central, occidental y norte del país.

COPECO indicó además que el país se encuentra bajo la fase de luna nueva. En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca.

Temperaturas por departamento:

Lempira: máxima 27 °C, mínima 18 °C.

Ocotepeque: máxima 28 °C, mínima 20 °C.

Olancho: máxima 30 °C, mínima 20 °C.

Santa Bárbara: máxima 30 °C, mínima 24 °C.

Valle: máxima 37 °C, mínima 27 °C.

Yoro: máxima 28 °C, mínima 20 °C.

El Paraíso: máxima 28 °C, mínima 19 °C.

Francisco Morazán: máxima 27 °C, mínima 20 °C.

Gracias a Dios: máxima 28 °C, mínima 24 °C.

Intibucá: máxima 22 °C, mínima 16 °C.

Islas de la Bahía: máxima 29 °C, mínima 26 °C.

La Paz: máxima 30 °C, mínima 22 °C.

Atlántida: máxima 30 °C, mínima 24 °C.

Choluteca: máxima 37 °C, mínima 27 °C.

Colón: máxima 29 °C, mínima 25 °C.

Comayagua: máxima 30 °C, mínima 22 °C.

Copán: máxima 27 °C, mínima 19 °C.

Cortés: máxima 30 °C, mínima 24 °C.

La salida del sol fue a las 5:28 de la mañana, mientras que la puesta del sol está prevista para las 6:21 de la tarde.LB