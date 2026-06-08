Vaguada y disturbio tropical provocarán lluvias en gran parte de Honduras

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó que una vaguada en superficie asociada a un disturbio tropical ubicado en el océano Pacífico estará generando un incremento de la nubosidad, así como lluvias y chubascos débiles a moderados, dispersos y acompañados de actividad eléctrica en la mayor parte del territorio nacional.
Según el pronóstico oficial, los mayores acumulados de precipitación e intensidad de las lluvias se registrarán en las regiones del suroccidente, sur, oriente, así como en áreas del centro y norte del país.
COPECO detalló además que la fase lunar corresponde al cuarto menguante. En cuanto a las condiciones marítimas, se prevé un oleaje de 1 a 3 pies en el litoral Caribe y de 3 a 8 pies en el Golfo de Fonseca.
La salida del sol se registró a las 5:20 de la mañana, mientras que la puesta del sol será a las 6:16 de la tarde.
Temperaturas máximas y mínimas por departamento
Lempira: máxima 32°C, mínima 21°C.
Ocotepeque: máxima 30°C, mínima 19°C.
Olancho: máxima 33°C, mínima 23°C.
Santa Bárbara: máxima 33°C, mínima 24°C.
Valle: máxima 33°C, mínima 24°C.
Yoro: máxima 32°C, mínima 21°C.
El Paraíso: máxima 32°C, mínima 19°C.
Francisco Morazán: máxima 31°C, mínima 20°C.
Gracias a Dios: máxima 32°C, mínima 26°C.
Intibucá: máxima 24°C, mínima 16°C.
Islas de la Bahía: máxima 32°C, mínima 27°C.
La Paz: máxima 32°C, mínima 21°C.
Atlántida: máxima 32°C, mínima 25°C.
Choluteca: máxima 33°C, mínima 26°C.
Colón: máxima 34°C, mínima 24°C.
Comayagua: máxima 31°C, mínima 21°C.
Copán: máxima 31°C, mínima 20°C.
Cortés: máxima 35°C, mínima 26°C.
El pronóstico fue emitido por el meteorólogo de turno, Will Ochoa, quien reiteró el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.LB