Vaguada y disturbio tropical provocarán lluvias en gran parte de Honduras

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó que una vaguada en superficie asociada a un disturbio tropical ubicado en el océano Pacífico estará generando un incremento de la nubosidad, así como lluvias y chubascos débiles a moderados, dispersos y acompañados de actividad eléctrica en la mayor parte del territorio nacional.

Según el pronóstico oficial, los mayores acumulados de precipitación e intensidad de las lluvias se registrarán en las regiones del suroccidente, sur, oriente, así como en áreas del centro y norte del país.

COPECO detalló además que la fase lunar corresponde al cuarto menguante. En cuanto a las condiciones marítimas, se prevé un oleaje de 1 a 3 pies en el litoral Caribe y de 3 a 8 pies en el Golfo de Fonseca.

La salida del sol se registró a las 5:20 de la mañana, mientras que la puesta del sol será a las 6:16 de la tarde.

Temperaturas máximas y mínimas por departamento

Lempira: máxima 32°C, mínima 21°C.

Ocotepeque: máxima 30°C, mínima 19°C.

Olancho: máxima 33°C, mínima 23°C.

Santa Bárbara: máxima 33°C, mínima 24°C.

Valle: máxima 33°C, mínima 24°C.

Yoro: máxima 32°C, mínima 21°C.

El Paraíso: máxima 32°C, mínima 19°C.

Francisco Morazán: máxima 31°C, mínima 20°C.

Gracias a Dios: máxima 32°C, mínima 26°C.

Intibucá: máxima 24°C, mínima 16°C.

Islas de la Bahía: máxima 32°C, mínima 27°C.

La Paz: máxima 32°C, mínima 21°C.

Atlántida: máxima 32°C, mínima 25°C.

Choluteca: máxima 33°C, mínima 26°C.

Colón: máxima 34°C, mínima 24°C.

Comayagua: máxima 31°C, mínima 21°C.

Copán: máxima 31°C, mínima 20°C.

Cortés: máxima 35°C, mínima 26°C.

El pronóstico fue emitido por el meteorólogo de turno, Will Ochoa, quien reiteró el llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.LB