Vaguada y convergencia de vientos generan lluvias en la mayor parte del territorio nacional

Tegucigalpa- Una vaguada en superficie, combinada con la convergencia de viento y humedad provenientes del mar Caribe y del océano Pacífico, está generando abundante nubosidad y precipitaciones débiles a moderadas, acompañadas de actividad eléctrica sobre la mayor parte del país.

De acuerdo con el pronóstico del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), los mayores acumulados de lluvia se esperan en las regiones occidental, central y sur, donde podrían registrarse tormentas eléctricas aisladas y chubascos intermitentes.

En cuanto al estado del mar, se prevé un oleaje de uno a tres pies en el litoral Caribe, mientras que en el Golfo de Fonseca las olas podrían alcanzar entre dos y cuatro pies.

El sol saldrá a las 5:38 a.m. y se ocultará a las 5:42 p.m., bajo la influencia de la fase de luna llena, que favorece la humedad atmosférica.

Las temperaturas máximas y mínimas estimadas para las principales regiones del país son las siguientes:

Lempira: máxima 28 °C, mínima 20 °C

Ocotepeque: máxima 27 °C, mínima 21 °C

Olancho: máxima 29 °C, mínima 23 °C

Santa Bárbara: máxima 30 °C, mínima 22 °C

Valle: máxima 33 °C, mínima 23 °C

Yoro: máxima 29 °C, mínima 19 °C

El Paraíso: máxima 26 °C, mínima 18 °C

Francisco Morazán: máxima 27 °C, mínima 19 °C

Gracias a Dios: máxima 31 °C, mínima 24 °C

Intibucá: máxima 21 °C, mínima 15 °C

Islas de la Bahía: máxima 31 °C, mínima 26 °C

La Paz: máxima 28 °C, mínima 21 °C

Atlántida: máxima 30 °C, mínima 24 °C

Choluteca: máxima 33 °C, mínima 23 °C

Colón: máxima 32 °C, mínima 24 °C

Comayagua: máxima 29 °C, mínima 21 °C

Copán: máxima 27 °C, mínima 20 °C

Cortés: máxima 33 °C, mínima 23 °C

Las autoridades recomiendan a la población precaución ante posibles deslizamientos y crecidas repentinas en zonas vulnerables, así como mantenerse informada a través de los boletines oficiales emitidos por el Cenaos y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).LB