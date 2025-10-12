Vaguada seguirá dejando lluvias con actividad eléctrica sobre el país

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que este domingo persiste la presencia de una vaguada en niveles bajos sobre el territorio nacional, generando lluvias y lloviznas.

Durante la tarde, los efectos de convergencia de viento y humedad provenientes tanto del mar Caribe como del océano Pacífico, junto con la influencia de una vaguada en niveles altos, provocarán lluvias débiles a moderadas dispersas, así como chubascos acompañados de actividad eléctrica.

Los mayores acumulados de lluvia se esperan en las zonas centro, suroccidente, sur y oriente del país, por lo que las autoridades recomiendan precaución ante posibles crecidas repentinas de quebradas y ríos.

La fase lunar actual es la luna llena, mientras que el oleaje se mantiene de 1 a 3 pies en el litoral Caribe y de 2 a 4 pies en el Golfo de Fonseca.

El sol saldrá a las 5:39 a.m. y se ocultará a las 5:32 p.m.

A continuación, el pronóstico de temperaturas para las principales regiones del país:

Choluteca: máxima 32 °C, mínima 23 °C

Atlántida: máxima 31 °C, mínima 23 °C

Colón: máxima 32 °C, mínima 25 °C

Comayagua: máxima 31 °C, mínima 20 °C

Copán: máxima 30 °C, mínima 23 °C

Cortés: máxima 32 °C, mínima 24 °C

El Paraíso: máxima 29 °C, mínima 19 °C

Francisco Morazán: máxima 29 °C, mínima 19 °C

Gracias a Dios: máxima 34 °C, mínima 25 °C

Intibucá: máxima 22 °C, mínima 15 °C

Islas de la Bahía: máxima 31 °C, mínima 25 °C

La Paz: máxima 31 °C, mínima 20 °C

Lempira: máxima 30 °C, mínima 18 °C

Ocotepeque: máxima 29 °C, mínima 19 °C

Olancho: máxima 31 °C, mínima 22 °C

Santa Bárbara: máxima 32 °C, mínima 21 °C

Valle: máxima 32 °C, mínima 23 °C

Yoro: máxima 30 °C, mínima 20 °C

Copeco insta a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y a tomar precauciones, especialmente en zonas propensas a deslizamientos o inundaciones. IR