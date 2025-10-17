Vaguada provocará lluvias y actividad eléctrica en varias regiones del país

Tegucigalpa- Una vaguada en altura, combinada con la convergencia de viento y humedad provenientes del océano Pacífico y del mar Caribe, generará este viernes lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica en horas de la tarde y noche, informó el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Las precipitaciones afectarán principalmente las regiones suroccidental, sur, central y suroriental del territorio nacional, mientras que en el resto del país se prevén lluvias aisladas.Asimismo, Cenaos detalló que la fase lunar es de cuarto menguante, con un oleaje en el litoral Caribe de 1 a 3 pies y en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies.

El amanecer se registrará a las 5:40 de la mañana y la puesta del sol será a las 5:28 de la tarde.

Temperaturas por departamento:

Lempira: máxima 28 °C / mínima 18 °C

Ocotepeque: máxima 28 °C / mínima 18 °C

Intibucá: máxima 22 °C / mínima 14 °C

Santa Bárbara: máxima 31 °C / mínima 22 °C

Copán: máxima 28 °C / mínima 18 °C

Comayagua: máxima 28 °C / mínima 20 °C

Francisco Morazán: máxima 28 °C / mínima 18 °C

La Paz: máxima 30 °C / mínima 21 °C

Valle: máxima 32 °C / mínima 24 °C

Choluteca: máxima 31 °C / mínima 24 °C

El Paraíso: máxima 28 °C / mínima 18 °C

Yoro: máxima 30 °C / mínima 19 °C

Atlántida: máxima 30 °C / mínima 24 °C

Colón: máxima 31 °C / mínima 25 °C

Cortés: máxima 33 °C / mínima 24 °C

Gracias a Dios: máxima 31 °C / mínima 25 °C

Islas de la Bahía: máxima 32 °C / mínima 27 °C

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar precauciones ante posibles descargas eléctricas o crecidas repentinas en zonas vulnerables.LB