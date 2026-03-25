Vaguada provocará lluvias dispersas y actividad eléctrica en gran parte del país

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) informó, a través del pronosticador Will Ochoa, que una vaguada en niveles medios de la atmósfera estará generando condiciones inestables en la mayor parte del territorio nacional.

De acuerdo con el informe, se esperan lluvias y chubascos débiles a moderados de forma dispersa, acompañados de actividad eléctrica aislada y episodios localmente fuertes.

Los mayores acumulados de precipitación se concentrarán en las regiones norte, oriental y algunas zonas del centro del país.

En cuanto a las condiciones marítimas, Copeco indicó que el oleaje tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies.

Asimismo, se detalló que el país se encuentra bajo la fase lunar de cuarto creciente, con salida del sol a las 5:49 de la mañana y puesta a las 6:00 de la tarde.

Respecto a las temperaturas por departamento, se reportan los siguientes rangos: en Lempira y Ocotepeque se esperan máximas de 28 grados con mínimas de 15 y 16 respectivamente; en Olancho, 29 y 20; Santa Bárbara, 30 y 18; Valle, 36 y 23; Yoro, 27 y 17; El Paraíso, 26 y 17; y Francisco Morazán, 25 y 16.

En otras regiones, Gracias a Dios registrará 29 de máxima y 23 de mínima; Intibucá, 22 y 10; Islas de la Bahía, 27 y 24; La Paz, 27 y 17; Atlántida, 26 y 22; Choluteca, 37 y 24; Colón, 27 y 21; Comayagua, 27 y 18; Copán, 25 y 15; y Cortés, 29 y 20 grados.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada ante posibles cambios en las condiciones climáticas, especialmente por las anunciadas lluvias en zonas vulnerables.LB