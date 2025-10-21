Vaguada provocará lluvias dispersas en el país

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que la influencia de una vaguada continuará generando precipitaciones débiles a moderadas dispersas y chubascos aislados en las regiones norte y occidente del país durante las próximas horas.
Por otra parte, una cuña de alta presión mantendrá condiciones secas y estables en el resto del territorio nacional, donde se prevé cielo mayormente despejado y temperaturas cálidas durante el día.
De acuerdo con el pronóstico emitido por Copeco, las temperaturas máximas y mínimas para este martes son las siguientes:
Zona Sur: máxima de 36°C y mínima de 23°C.
Zona Central: máxima de 30°C y mínima de 20°C.
Zona Norte: máxima de 29°C y mínima de 23°C.
Tegucigalpa: máxima de 29°C y mínima de 19°C.
Occidente: máxima de 29°C y mínima de 14°C.
Zona Insular: máxima de 28°C y mínima de 26°C.
Oriente: máxima de 32°C y mínima de 22°C.
Asimismo, la institución detalló que la fase lunar actual es de Luna nueva, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará entre 2 y 4 pies.
El sol saldrá a las 5:41 de la mañana y se ocultará a las 5:25 de la tarde, según el informe meteorológico oficial.
Copeco recomienda a la población del norte y occidente tomar precauciones por las lluvias y mantenerse informada a través de los canales oficiales de la institución.LB