Vaguada provocará lluvias dispersas en el país

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que la influencia de una vaguada continuará generando precipitaciones débiles a moderadas dispersas y chubascos aislados en las regiones norte y occidente del país durante las próximas horas.

Por otra parte, una cuña de alta presión mantendrá condiciones secas y estables en el resto del territorio nacional, donde se prevé cielo mayormente despejado y temperaturas cálidas durante el día.

De acuerdo con el pronóstico emitido por Copeco, las temperaturas máximas y mínimas para este martes son las siguientes:

Zona Sur: máxima de 36°C y mínima de 23°C.

Zona Central: máxima de 30°C y mínima de 20°C.

Zona Norte: máxima de 29°C y mínima de 23°C.

Tegucigalpa: máxima de 29°C y mínima de 19°C.

Occidente: máxima de 29°C y mínima de 14°C.

Zona Insular: máxima de 28°C y mínima de 26°C.

Oriente: máxima de 32°C y mínima de 22°C.

Asimismo, la institución detalló que la fase lunar actual es de Luna nueva, el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará entre 2 y 4 pies.

El sol saldrá a las 5:41 de la mañana y se ocultará a las 5:25 de la tarde, según el informe meteorológico oficial.

Copeco recomienda a la población del norte y occidente tomar precauciones por las lluvias y mantenerse informada a través de los canales oficiales de la institución.LB