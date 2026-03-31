Vaguada provocará lluvias débiles y actividad eléctrica en gran parte de Honduras este martes

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias informó que la formación de una vaguada en superficie estará generando este martes un incremento en la nubosidad, acompañado de precipitaciones débiles en la mayor parte del territorio nacional.

De acuerdo con el pronosticador de turno, Mario Centeno, en horas de la tarde también se registrará convergencia de viento y humedad sobre la región suroccidental, lo que provocará lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, algunos de ellos acompañados de actividad eléctrica.

En cuanto a las condiciones marítimas, se reporta un oleaje de entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca, mientras que la fase lunar actual corresponde a cuarto creciente.

Las temperaturas variarán según la región del país. En departamentos como Lempira y Ocotepeque se esperan máximas de 28 grados y mínimas de 19; en Olancho, máximas de 30 y mínimas de 20; mientras que Santa Bárbara registrará hasta 28 grados como máximo y 21 como mínimo.

En el sur del país, Valle y Choluteca alcanzarán temperaturas elevadas de hasta 37 grados, con mínimas entre 24 y 25. Por su parte, en Francisco Morazán se prevé una máxima de 27 y mínima de 18 grados, similar a Comayagua.

En otras regiones, Atlántida reportará máximas de 28 y mínimas de 21; Yoro, 28 y 18; El Paraíso, 27 y 17; La Paz, 28 y 19; Cortés, 29 y 22; y Colón, 28 y 22 grados.

Finalmente, se informó que la salida del sol se registró a las 5:47 de la mañana, mientras que la puesta será alrededor de las 6:00 de la tarde.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante posibles lluvias con tormentas eléctricas, especialmente en las zonas del suroccidente del país.LB