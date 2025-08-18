Vaguada provoca lluvias con actividad eléctrica en la mayor parte del territorio

Tegucigalpa– La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que hay tiempo inestable.

Condiciones secas por la mañana, mientras que, por la tarde la formación de una vaguada en altura y la convergencia de viento y humedad provenientes del océano Pacífico y el mar Caribe provocarán precipitaciones débiles a moderadas con actividad eléctrica y los mayores acumulados serán en las regiones de suroccidente, sur y áreas del centro, en el resto del país precipitaciones débiles aisladas.

En cuanto al comportamiento de las temperaturas, las regiones presentan los siguientes registros:

Tegucigalpa: Máxima de 30°C, mínima de 17°C

Zona sur: Máxima de 36°C, mínima de 24°C

Zona central: Máxima de 29°C, mínima de 20°C

Zona norte: Máxima de 33°C, mínima de 23°C

Zona insular: Máxima de 32°C, mínima de 28°C

Zona oriental: Máxima de 32°C, mínima de 19°C

Zona occidental: Máxima de 32°C, mínima de 14°C

El informe también detalla que la fase lunar actual es cuarto menguante, lo que puede influir en el comportamiento de mareas en las costas del país.

El oleaje en el mar Caribe 1 a 3 pies y el Golfo de Fonseca se mantendrá dentro de los rangos normales, entre 1 y 3 pies de altura.

La salida del sol 5:29 am y la puesta a las 6:21 p.m

Las autoridades de Gestión de Riesgos exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias.LB