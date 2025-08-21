Vaguada producirá lluvias y chubascos con actividad eléctrica

Tegucigalpa– La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que hay tiempo inestable.

Una vaguada en superficie, sobre el occidente y la convergencia de viento y humedad desde el mar Caribe y del océano Pacífico producirán lluvias y chubascos moderados a fuertes, con actividad eléctrica, en el occidente, suroccidente, sur y partes del centro, asimismo, lluvias y chubascos débiles y dispersos en el resto del país.

En cuanto al comportamiento de las temperaturas, las regiones presentan los siguientes registros:

Tegucigalpa: Máxima de 31°C, mínima de 19°C

Zona sur: Máxima de 35°C, mínima de 24°C

Zona central: Máxima de 30°C, mínima de 21°C

Zona norte: Máxima de 35°C, mínima de 24°C

Zona insular: Máxima de 31°C, mínima de 28°C

Zona oriental: Máxima de 33°C, mínima de 22°C

Zona occidental: Máxima de 32°C, mínima de 14°C

El informe también detalla que la fase lunar actual es cuarto menguante, lo que puede influir en el comportamiento de mareas en las costas del país.

El oleaje en el mar Caribe 1 a 3 pies y el Golfo de Fonseca se mantendrá dentro de los rangos normales, entre 1 y 3 pies de altura.

La salida del sol 5:36 am y la puesta a las 6:08 p.m

Las autoridades de Gestión de Riesgos exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias.LB