Vaguada producirá lluvias con actividad eléctrica en el país

Tegucigalpa– La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que hay tiempo inestable.

Una vaguada en superficie sobre el este del país, producirá precipitaciones débiles y dispersas en el oriente y nororiente. Por la tarde la brisa del océano Pacífico estará generando lluvias y chubascos débiles a ocasionalmente moderados y dispersos con tormentas eléctricas en el suroccidente y sur.

En cuanto al comportamiento de las temperaturas, las regiones presentan los siguientes registros:

Tegucigalpa: Máxima de 30°C, mínima de 19°C

Zona sur: Máxima de 36°C, mínima de 25°C

Zona central: Máxima de 29°C, mínima de 21°C

Zona norte: Máxima de 32°C, mínima de 24°C

Zona insular: Máxima de 30°C, mínima de 26°C

Zona oriental: Máxima de 29°C, mínima de 22°C

Zona occidental: Máxima de 30°C, mínima de 15°C

El informe también detalla que la fase lunar actual es luna nueva, lo que puede influir en el comportamiento de mareas en las costas del país.

El oleaje en el mar Caribe 1 a 3 pies y el Golfo de Fonseca se mantendrá dentro de los rangos normales, entre 2 y 4 pies de altura.

La salida del sol 5:37 am y la puesta a las 6:02 p.m

Las autoridades de Gestión de Riesgos exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias.LB