Vaguada prefrontal dejará lluvias moderadas en varias regiones del país

Tegucigalpa- Una vaguada prefrontal continuará generando condiciones inestables este martes en gran parte del territorio hondureño, con lluvias y chubascos débiles a moderados acompañados de actividad eléctrica aislada, informó el pronosticador de CENAOS–COPECO, Jairo García.

De acuerdo con el meteorólogo, las zonas más afectadas serán el suroccidente, noroccidente y áreas del norte, donde se prevén precipitaciones intermitentes de intensidad variable.

En tanto, el oriente y el centro del país registrarán lluvias débiles y aisladas debido al transporte de humedad proveniente del mar Caribe.

García detalló que la fase lunar actual es luna llena, lo que no implica afectaciones directas en las condiciones del clima, pero sí acompaña el comportamiento habitual de mareas.

El oleaje se mantendrá estable en ambos litorales, con alturas de 1 a 3 pies tanto en el Caribe como en el Golfo de Fonseca.

Temperaturas por regiones

El pronosticador también brindó el estado del tiempo por zonas del país:

Zona Sur: máxima de 36°C, mínima de 22°C

Zona Central: máxima de 29°C, mínima de 18°C

Zona Norte: máxima entre 29 y 30°C, mínima de 24°C

Zona Insular: máxima de 29°C, mínima de 26°C

Tegucigalpa: máxima de 26°C, mínima de 17°C

Zona Occidental: máxima de 29°C, mínima de 12°C

El sol salió hoy a las 6:02 a.m. y se ocultará a las 5:21 p.m.

Las autoridades de COPECO recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones en zonas vulnerables.LB