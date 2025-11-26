Vaguada en altura provoca ingreso de humedad y lluvias débiles en gran parte del país

Tegucigalpa- Honduras amaneció este miércoles bajo la influencia del viento del este y la formación de una vaguada en altura, condiciones que están generando el ingreso de humedad desde el mar Caribe y propiciando precipitaciones débiles en la mayor parte del territorio nacional, informó el pronosticador de turno de CENAOS-COPECO, Mario Centeno.

De acuerdo con el experto, los mayores acumulados de lluvia se registrarán en los sectores montañosos, mientras que en las regiones sur y suroccidente prevalecerán condiciones secas durante toda la jornada.

Centeno detalló que el amanecer se mantiene con temperaturas frescas, y compartió los rangos previstos para este día por regiones:

Zona Sur: máxima 35°C, mínima 25°C

Zona Central: máxima 29°C, mínima 20°C

Zona Norte: máxima 31°C, mínima 22°C

Zona Occidental: máxima 30°C, mínima 15°C

Zona Insular: máxima 30°C, mínima 26°C

Zona Oriental: máxima 30°C, mínima 21°C

Y en la capital Tegucigalpa una temperatura máxima 27°C, mínima 18°C

La fase lunar actual es luna nueva, mientras que el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

Finalmente, CENAOS informó que el sol salió a las 5:55 a.m. y se ocultará a las 5:18 p.m., instando a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas.LB