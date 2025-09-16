Vaguada dejará lluvias con actividad eléctrica en el territorio nacional

Tegucigalpa– La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que hay tiempo inestable ante el desplazamiento de una vaguada que dejará lluvias en el sur y occidente del país.

Se mantiene una vaguada en superficie sobre el territorio nacional produciendo cielo mayormente nublado y precipitaciones dispersas, de débiles a moderadas, acompañadas de tormentas eléctricas sobre la mayor parte del país, alcanzando los mayores acumulados sobre las regiones suroccidental, sur y oriental.

En cuanto al comportamiento de las temperaturas, las regiones presentan los siguientes registros:

Tegucigalpa: Máxima de 29°C, mínima de 19°C

Zona sur: Máxima de 34°C, mínima de 23°C

Zona central: Máxima de 28°C, mínima de 20°C

Zona norte: Máxima de 33°C, mínima de 23°C

Zona insular: Máxima de 33°C, mínima de 26°C

Zona oriental: Máxima de 30°C, mínima de 23°C

Zona occidental: Máxima de 34°C, mínima de 15°C

El informe también detalla que la fase lunar actual es cuarto menguante, lo que puede influir en el comportamiento de mareas en las costas del país.

El oleaje en el mar Caribe 1 a 3 pies y el Golfo de Fonseca se mantendrá dentro de los rangos normales, entre 2 y 4 pies de altura.

La salida del sol 5:38 am y la puesta a las 5:55 p.m

Las autoridades de Gestión de Riesgos exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias.LB