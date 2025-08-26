Vaguada deja transporte de humedad y tiempo inestable en el territorio nacional

Tegucigalpa– La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que hay tiempo inestable.

Una vaguada en altura y el transporte de humedad desde el mar Caribe generada por el viento acelerado del este y noreste, estarán produciendo lluvias y chubascos débiles a moderados con actividad eléctrica aislada sobre el noroccidente, norte, oriente y áreas del centro del país, mientras que, sobre el resto del territorio predominarán condiciones secas.

En cuanto al comportamiento de las temperaturas, las regiones presentan los siguientes registros:

Tegucigalpa: Máxima de 29°C, mínima de 17°C

Zona sur: Máxima de 35°C, mínima de 24°C

Zona central: Máxima de 32°C, mínima de 19°C

Zona norte: Máxima de 34°C, mínima de 25°C

Zona insular: Máxima de 32°C, mínima de 27°C

Zona oriental: Máxima de 32°C, mínima de 26°C

Zona occidental: Máxima de 32°C, mínima de 12°C

El informe también detalla que la fase lunar actual es luna nueva, lo que puede influir en el comportamiento de mareas en las costas del país.

El oleaje en el mar Caribe 1 a 3 pies y el Golfo de Fonseca se mantendrá dentro de los rangos normales, entre 2 y 4 pies de altura.

La salida del sol 5:29 am y la puesta a las 6:21 p.m

Las autoridades de Gestión de Riesgos exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias.LB