Vaguada afectará Honduras con lluvias y actividad eléctrica a partir del miércoles

Tegucigalpa – El director del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) de Copeco, Francisco Argeñal, informó que se espera un cambio significativo en las condiciones del tiempo para mediados de esta semana debido a la formación de una vaguada en niveles medios de la atmósfera.

Según el experto, el panorama climático se dividirá de la siguiente manera: lunes y martes: Predominarán las condiciones cálidas y secas en la mayor parte del territorio nacional, ideales para actividades al aire libre, pero bajo vigilancia por las altas temperaturas.

Miércoles a viernes: Se registrará un aumento en la nubosidad con presencia de lluvias y chubascos, acompañados de actividad eléctrica. Estos fenómenos afectarán gran parte del país, incluyendo la región sur.

Sábado y domingo, las precipitaciones comenzarán a ceder, transformándose en lloviznas moderadas, localizadas principalmente en la zona norte de Honduras.

Un reconocimiento a la labor climática

El anuncio coincidió con una fecha especial para el gremio. Argeñal aprovechó el espacio para extender una felicitación a todos sus colegas en el marco del Día Mundial del Meteorólogo, que se celebra cada 23 de marzo desde 1950.

Este año, la efeméride se conmemora bajo el lema «Observar para proteger», destacando la importancia vital que tiene el monitoreo constante del tiempo para salvaguardar la vida y los bienes de la población hondureña.

La labor de los meteorólogos es una vigilancia permanente para reducir la vulnerabilidad ante los fenómenos naturales, subrayan los especialistas de Cenaos. LB