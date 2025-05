¿Va a contribuir el Estado a través de sus poderes al blanqueo?, nueva retahíla de preguntas de diputada Espinoza sobre Koriun

Tegucigalpa – La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza se volvió a hacer una retahíla de preguntas sobre la estafa piramidal de Koriun y que el gobierno a través de un decreto pretende que se aprueben fondos del presupuesto para pagar a los miles de afectados.

La también abogada y congresista del departamento de Cortés, reprochó que la presidenta Xiomara Castro pretende involucrar al Poder Legislativo en esta trama de estafa privada que involucra a más de 35 mil personas.

Comparó que si la mandataria Castro actuó -sin necesidad de recurrir al CN- para asistir a compatriotas deportados con una asistencia de 1 mil dólares y también en un programa para ayudar a los motociclistas, no es congruente que se pretenda legalizar una ilegalidad a través del Parlamento hondureño.

A continuación la reflexiones y preguntas de la diputada Espinoza:

❌ Porque pretenden que mediante un decreto legislativo supuestamente “legalicen” una actividad de lavado de activos? Va contribuir el Estado a través de sus poderes en el blanqueo?



Es meritorio que el gobierno aclare al PUEBLO:



⁉️Si para destinar fondos para los repatriados, el Ejecutivo no necesitó llevar su decreto al Congreso Nacional!



⁉️ Si para destinar fondos para los motociclistas, el Ejecutivo no necesitó llevar su decreto al Congreso Nacional.



⁉️Entonces, ahora explíquen:¿ porque hoy si necesitan para destinar fondos por el caso penal de koriun si necesitan enviar al Congreso Nacional, si no lo necesitaron para los asuntos antes señalados? ¿O es que para afrontar los efectos de ese delito deben ampliar el presupuesto o es que el Ejecutivo NO quiere asumir exclusivamente la responsabilidad en el caso penal koriun y por ello ahora quieren embarrar también al Congreso Nacional en actos ilegales??



REFLEXIONES OBLIGADAS



❌Porque la CNBS, desde enero (según las noticias) no cumplió con lo dispuesto en los art. 68,69 y 70 de la Ley del sistema Financiero ante una captación irregular de fondos?



❌Porque van a destinar fondos para remediar las acciones de una empresa privada que tenía una “actividad comercial ilícita” y que al parecer ni siquiera tenía contabilidad y no tributaba? ( cómo comprobarán válidamente esos “créditos”, “ inversiones” o “cuentas por pagar”sino hay contabilidad en Korium? Sino declararon todos esos ingresos? )Demasiadas preguntas y no respuestas!



❌Porque van a destinar fondos públicos en un asunto en donde es patente una disfrazada actividad de lavado de dinero?



❌ Porque pretenden que mediante un decreto legislativo supuestamente “legalicen” una actividad de lavado de activos? Va contribuir el Estado a través de sus poderes en el blanqueo?



❌Ahora el Estado asumirá la obligación civil de restituir o indemnizar a todas las víctimas derivadas de la comisión de un delito cometido por otro particular?



Como dijo Cicerón: “¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia?”.