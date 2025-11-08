Utilizar al Ministerio Público solo demuestra la desesperación de Libre: Carlos Umaña

Tegucigalpa– A criterio del diputado por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, utilizar al Ministerio Público como herramienta de persecución solo demuestra la desesperación de Libertad y Refundación (Libre).

A través de sus redes sociales, informó que al no haber antejuicio a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), lo que procede es un Juicio político en el Congreso Nacional que lógicamente no ocurrirá.

Interpretar de manera perversa la ley y querer hacer requerimiento fiscal es improcedente e ilegal y pretende alzar el control del ente judicial en materia electoral de Honduras, señaló.

Reiteró que Libertad y Refundación con su instrumento de persecución el Ministerio Público, está completamente desesperado porque sabe que ya perdió las elecciones y que Salvador Nasralla será el ganador.

Apuntó que “Libre busca a todas luces sembrar el caos, controlar y hacer un fraude….. atención hondureños voto masivo matará ese intento y este 30 todos debemos estar vigilantes porque se quieren robar la patria”. IR