Usuarios desconfían de alza “temporal” en taxis y advierten golpe a su economía familiar

Tegucigalpa- El incremento de cinco lempiras a la tarifa del taxi colectivo, vigente desde este lunes 27 de abril, ha generado rechazo e incertidumbre entre usuarios del transporte colectivo, quienes aseguran que este tipo de ajustes rara vez se revierten, aun cuando bajen los combustibles.

–El incremento a la tarifa del taxi colectivo, pasa de 20 a 25 lempiras, una medida autorizada por el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre.

La medida, aplicada en medio del alza sostenida en los precios de los carburantes, impacta directamente el gasto diario de miles de hondureños que dependen de este servicio para movilizarse.

“¿Qué vamos a hacer? Pagar el aumento, no queda de otra. Imagínese, ahora tengo que tener 100 lempiras diarios para ir a mi trabajo”, expresó Carmen, una usuaria afectada por el ajuste.

En la misma línea, Juan José, entrevistado en un punto de taxis de la capital, manifestó su escepticismo: “No bajará, eso es un sueño, y el salario de uno no aumenta”.

Otros ciudadanos coinciden en que el impacto económico es significativo, especialmente para quienes utilizan varias unidades al día. “Es un golpe para nuestro bolsillo, porque no es uno ni dos, sino hasta cuatro taxis diarios para ir a trabajar, y si hay que hacer un mandado, imagínese el gasto”, lamentó otro usuario.

Aumento ligado a combustibles

El ajuste en la tarifa ocurre en paralelo con nuevos incrementos en los precios de los combustibles que también entran en vigencia este lunes: Gasolina súper: sube 0.42 lempiras, alcanzando los 138.75 por galón

Gasolina regular: aumenta 1.76 lempiras, situándose en 127.37 lempiras

Diésel: incrementa 1.29 lempiras, llegando a 141.38 lempiras

Las nuevas tarifas estarán vigentes hasta el domingo 3 de mayo, en un contexto donde los incrementos continúan presionados por el comportamiento del mercado internacional.

Mientras tanto, la percepción ciudadana sigue marcada por la desconfianza, al considerar que los aumentos son inmediatos, pero las reducciones, cuando ocurren, rara vez se trasladan al usuario final.LB