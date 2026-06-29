«Ustedes son artilleros de la democracia»: alcalde Juan Diego Zelaya a homenajeados

Tegucigalpa – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), celebró esta mañana la ceremonia de entrega de los premios periodísticos «Celeo Murillo Soto», «Óscar Asfura Marcos», «Dr. Henry D. Guilbert» y el Premio al Medio Digital, en un acto en el que se reconoció la labor de periodistas y medios de comunicación por su aporte a la sociedad hondureña.

En esta edición, por primera vez se premia un medio digital y el premio lo recibió Proceso Digital, en reconocimiento a su compromiso con el fortalecimiento del periodismo digital en Honduras y su contribución al acceso oportuno y veraz de la información.

Durante la ceremonia, el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, dio gracias ProcesoDigital por hacer de su eslogan periodismo que informa y evoluciona una realidad, es un medio de referencia nacional, al tiempo que destacó el papel fundamental que desempeñan los periodistas en la construcción de la democracia y el desarrollo de la capital.

«Los periodistas conocen esta ciudad; están despiertos cuando los demás aún duermen y, cuando ocurre una emergencia, siempre llegan primero y son los últimos en irse. La historia de esta capital tiene el sello de periodistas, camarógrafos, fotógrafos y editores que documentan cada acontecimiento», expresó.

El edil agregó que la municipalidad reconoce a quienes diariamente ejercen esta noble profesión con responsabilidad y compromiso. «Hoy reconocemos a quienes todos los días fortalecen la democracia con esta noble profesión. Estos premios significan un homenaje al esfuerzo, la dedicación y el servicio que brindan a la ciudadanía», manifestó.

EL alcalde reiteró que estos galardones buscan incentivar el ejercicio ético del periodismo y destacar el trabajo de los profesionales de la comunicación que, desde diferentes plataformas, contribuyen a mantener informada a la población y fortalecer las instituciones democráticas del país. LB