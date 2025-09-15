“Usted podría ser uno de ellos”, Roosevelt a periodista de RCV al señalar que el crimen organizado se esconde en la sociedad

Tegucigalpa- El jefe del Estado Mayor de Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, se enfrascó en una discusión con el periodista de Radio Cadena Voces José Adán López tras insinuar que él podría ser un miembro del crimen organizado.

Todo ocurrió en el marco de la celebración del 204 aniversario de independencia de Honduras, cuando el titular del Estado Mayor Conjunto fue abordado por la prensa sobre diversos temas, durante la entrevista el periodista le preguntó por el viaje que realizó a Estados Unidos, por lo que el comandante general de las FFAA respondió que fue a un evento invitado por el jefe del Comando Sur donde le solicitaron a Honduras presidir la Secretaría de las Conferencias de los Ejércitos Americanos, seguidamente, explicó que -daremos una respuesta en la próxima reunión que será en este mes de septiembre-.

De forma inmediata el periodista abordó el tema de las elecciones primarias y cuestionó a Hernández si no pasará lo mismo con las maletas electorales que fueron escondidas en autobuses en las elecciones internas, ya en las elecciones del 30 de noviembre a lo que respondió que eso fue obra del crimen organizado.

A renglón seguido el periodista Lopez preguntó “¿Procedente de dónde General?”, a lo que Hernández respondió “procedente de la sociedad, ahí se esconden, usted puede ser uno de ellos”.

En ese sentido, el periodista le respondió “¿porque me dice eso?”, Hernández señaló “porque se esconde?, López le pidió respeto a la prensa, a él ya que también fue militar “no me inmiscuya con el crimen organizado, más respeto, yo fui militar también tenga respeto”, le dijo.

El general Hernández respondió “yo no le estoy diciendo que es usted, le dije que podría ser usted”.

Este es uno más de los altercados en que el general Hernández se ve inmiscuido con la prensa nacional. IR