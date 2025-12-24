Usted no puede suplantar la autoridad del CNE; Maribel Espinoza a Luis Redondo

Tegucigalpa – La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza señaló este martes que el pleno del Congreso Nacional no permitirá que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, suplante la autoridad del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La legisladora reaccionó así luego de que Redondo aseguró que si las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López no se presentan a las instalaciones del ente electoral, la declaratoria del ente electoral será inválida.

Por lo visto, Luis Redondo está empeñado en quedar como el peor diputado de la Historia @Lredondo.



No solo le mostró a los Hondureños lo peor de su calidad humana y quedó demostrado, que pese a todos los subsidios ilegales que llevó a Cortés fue rechazado, que además se está… pic.twitter.com/BIRbrk2R8M — Maribel Espinoza (@MaribelE59) December 23, 2025

“Por lo visto, Luis Redondo está empeñado en quedar como el peor diputado de la historia”, escribió Espinoza en su cuenta de la red social X donde observa que el diputado oficialista no solo le mostró a los hondureños lo peor de su calidad humana, sino que también se está metiendo a serios problemas al pretender subvertir el orden constitucional.

(Leer) Redondo amenaza que si consejeras no llegan al CNE declaratoria será inválida

“Usted no puede desconocer o pretender suplantar la autoridad del CNE. El pleno no va a permitir eso. Tenga cuidado porque no hay inmunidad que valga en la excepcionalidad en la que ya estamos ante los diversos ataques que desde el gobierno se hacen contra el orden Constitucional; de ser necesario, se tendrá que mantener el imperio de Constitución y usted sufrirá las consecuencias legales que se derivan de ello”, advirtió Espinoza a Redondo.

En tal sentido, la diputada le recomendó al presidente del Congreso Nacional que mejor se quede callado, “sea sensato”, le sugirió al agregar que “de no hacerlo, tal como les recomendé en su día a JOH y Carlos Zelaya, entonces le recomiendo que se vaya buscando un buen abogado, porque usted le está tocando las barbas al tigre con sus actos contrarios a la Constitución”. VC